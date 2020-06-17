Пациенты в Беларуси, у которых обнаружен коронавирус, будут получать бесплатные лекарства
Как сообщает БЕЛТА, 17 июня опубликовали постановление, в котором сообщается, что пациенты с коронавирусом в Беларуси будут получать бесплатные лекарства.
В документе сообщается, что коронавирус внесен в перечень тех заболеваний, которые дают право пациентам получать бесплатно для лечения препараты, которые выдаются по рецептам.
Соответствующее постановление было принято в Совете Министров 15 июня. Оно вступает в силу после официального опубликования.
Напомним, что в Беларуси число заболевших коронавирусом превысило 55 тысяч.
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