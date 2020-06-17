Всемирный банк настоятельно призывает Беларусь выполнять рекомендации ВОЗ

А также заявил о готовности оказывать финансовую поддержку для борьбы с пандемией

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Глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер обратился к белорусским властям с призывом выполнять рекомендации ВОЗ. В частности: отложить массовые мероприятия, сократить количество перемещений и физическое присутствие на рабочих местах и в учебных заведениях.

Также Кремер добавил, что Всемирный банк готов предоставить Беларуси финансирование для борьбы с пандемией коронавируса и рассматривает запросы правительства на финансирование соцзащиты и частных предприятий.

Напомним, Всемирный Банк уже выделил Беларуси 90 млн евро, которые ушли на закупку средств защиты, информирование населения и оснащение для реанимаций.

А вот что по поводу финансовой помощи Беларуси во время пандемии от Всемирного банка сказал Лукашенко:

- То ли Всемирный банк… Сначала мы договаривались, чтобы они нам оказали поддержку где-то на 90 млн долларов, сейчас посмотрели: интересный опыт Беларуси, дайте нам опыт, мы готовы вас профинансировать аж под 300 млн долларов. Это же достояние всего мира. Пусть смотрят, как мы работаем.

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