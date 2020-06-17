И Литва тоже: с 17 июня в стране отменили карантин

Но для белорусов въезд на территорию запрещен из-за сложной ситуации с коронавирусом

Изменить размер текста: A A

Как сообщает БЕЛТА, с 17 июня в Литве отменили карантин. Однако некоторые ограничения остались в силе.

С 17 июня в стране отменятся обязательное ношение масок, но Минздрав призывает все-таки использовать их. Что касается общественного транспорта, то в нем находиться следует только в маске.

Во вторник, 16 июня, премьер-министр страны Саулюс Сквернялис обратился к жителям страны и заявил, что «война еще не закончилась, во всем мире еще болеют миллионы людей. Умирают сотни тысяч. Вакцины и действенных препаратов для лечения еще нет».

В Литве с 17 июня разрешено проводить мероприятия на улице, но находиться на них могут не более 700 человек. А в закрытых помещениях - не более 150 человек. С 1 до 16 июля в Литве цифра увеличится: на открытых площадках - до тысячи человек, в помещениях - не более 200.

Напомним, что для жителей Беларуси въезд на территорию страны возможен «только в исключительном случае».