Ливни, грозы, град! Синоптики объявили о редком метеорологическом явлении и оранжевом уровне опасности на 17 июня

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Судя по всему, погода 17 июня удивит. Как прогнозируют синоптики Белгидромета, к стандартной переменной облачности добавится еще и супер-комбо от небесной канцелярии: кратковременные дожди, ливни, грозы и даже град. Порывы ветра могут достигать скорости 20 метров в секунду. Температура воздуха при этом будет будет достигать +25…+31°C.

Берегите себя и не забывайте, как вести себя во время грозы и сложных погодных условий. Не стойте под деревьями, под шаткими конструкциями, выключайте мобильные телефоны, а если гроза застала в машине - останавливайтесь вдали от деревьев и пережидайте ненастье. Если укрываетесь от ливня, выбирайте места и сооружения, уровень которых выше вероятного уровня подтопления. В случае, если вы находитесь в сельской местности, во время ненастья МЧС рекомендует закрывать окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не разговаривайте по проводному телефону - молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.