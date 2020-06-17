2020-06-17T10:17:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Ливни, грозы, град! Синоптики объявили о редком метеорологическом явлении и оранжевом уровне опасности на 17 июня

МЧС напоминает: во время сложных погодных условий максимально четко соблюдайте все правила безопасности
Ольга ИВАШЕНКО
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Ливни, грозы, град! Синоптики объявили о редком метеорологическом явлении и оранжевом уровне опасности на 17 июня.Ливни, грозы, град! Синоптики объявили о редком метеорологическом явлении и оранжевом уровне опасности на 17 июня.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Судя по всему, погода 17 июня удивит. Как прогнозируют синоптики Белгидромета, к стандартной переменной облачности добавится еще и супер-комбо от небесной канцелярии: кратковременные дожди, ливни, грозы и даже град. Порывы ветра могут достигать скорости 20 метров в секунду. Температура воздуха при этом будет будет достигать +25…+31°C.

Берегите себя и не забывайте, как вести себя во время грозы и сложных погодных условий. Не стойте под деревьями, под шаткими конструкциями, выключайте мобильные телефоны, а если гроза застала в машине - останавливайтесь вдали от деревьев и пережидайте ненастье. Если укрываетесь от ливня, выбирайте места и сооружения, уровень которых выше вероятного уровня подтопления. В случае, если вы находитесь в сельской местности, во время ненастья МЧС рекомендует закрывать окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не разговаривайте по проводному телефону - молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.

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