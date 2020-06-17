В Белгазпромбанке возобновили операции с иностранной валютой
На сайте Белгазпромбанка сообщили, что операции с иностранной валютой, которые 16 июня были приостановлены, уже возобновлены.
Среди операций, которые возобновили:
- снятие наличных из банкоматов Белгазпромбанка, банков-партнеров и других банков;
- внесение денег на счета, которые открыты в иностранной валюте, в кассах, ПСТ и инфокиосках;
- переводы в иностранной валюте и белорусских рублях, которые осуществляются между платежными картами Белгазпромбанка, в инфокиосках, банкоматах, на интернет-площадках и иных сервисах;
- переводы на банковские карты Белгазпромбанка в белорусских рублях и иностранной валюте в инфокиосках, банкоматах, ПСТ, на интернет-площадках и иных сервисах;
- операции с безналичными денежными средствами, осуществляемые на территории Беларуси, в том числе на белорусских интернет-сервисах с использованием карты Белгазпромбанка.
Напомним, что 11 июня, в четверг, в офисах банка прошли обыски.