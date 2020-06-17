2020-06-17T10:40:37+03:00
Политика
КП Беларусь

17 июня продолжится суд над брестским блогером Александром Кабановым

В ИВС он находится с 15 июня
Ольга ИВАШЕНКО
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17 июня продолжится суд над блогером Александром Кабановым. Фото: "Новы час"17 июня продолжится суд над блогером Александром Кабановым. Фото: "Новы час"
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Напомним, Александр Кабанов - пресс-секретарь инициативной группы претендента в кандидаты в президенты Светланы Тихановской. Его задержали в Бресте 15 июня и до суда, который состоялся на следующий день, поместили в изолятор временного содержания Ленинского района Бреста.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», в суде блогер заявил ходатайство об участии в процессе адвоката, после чего судья Сергей Маручек объявил о перерыве до 16.30 17 июня. Кабанова после суда снова отвезли в ИВС. Смог ли подзащитный встретиться со своим адвокатом, неизвестно до сих пор. Протокол административного правонарушения в отношении Кабанова составлен по ч. 3 ст. 23.34 КоАП за призывы 7 мая во время «кормления голубей» в Бресте.

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