Когда приехали спасатели, то не увидели его на поверхности воды

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Как сообщает БЕЛТА, в озере в Гомельском районе утонул 22-летний парень.

Сотрудникам МЧС 16 июня, во вторник, поступило сообщение о том, что на озере, которое находится в деревне Осовцы, тонет парень. Когда спасатели прибыли на место, то не увидели на поверхности человека.

Сотрудники извлекли тело парня и установили, что ему 22 года.

Детали случившегося устанавливаются.

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