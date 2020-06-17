В озере в Гомельском районе утонул 22-летний парень
Как сообщает БЕЛТА, в озере в Гомельском районе утонул 22-летний парень.
Сотрудникам МЧС 16 июня, во вторник, поступило сообщение о том, что на озере, которое находится в деревне Осовцы, тонет парень. Когда спасатели прибыли на место, то не увидели на поверхности человека.
Сотрудники извлекли тело парня и установили, что ему 22 года.
Детали случившегося устанавливаются.
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