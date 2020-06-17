Лукашенко пообещал белорусам повысить зарплату. А некоторым даже в два раза. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Но только в следующей пятилетке

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В ходе рабочей поездки в Гродненскую область президент сделал несколько заявлений.

В частности, выступая перед коллективом завода по производству азотных удобрений, высказался по поводу зарплат. По его словам, за следующую пятилетку у учителей и врачей они могут вырасти в два раза.

- Мы будем стремиться к тому, чтобы в будущей пятилетке все-таки в два раза у нас выросла зарплата. Особенно у учителей, врачей, - цитируют Лукашенко его пресс-служба.

Медленный рост зарплат президент объяснил экономическими прорехами:

- Не дело, что врач, учитель, культурный работник имеют такую низкую зарплату. Это потому что мы в экономике не очень хорошо работаем.

По мнению Лукашенко, росту экономики может поспособствовать строительство нового комплекса на ОАО «Гродно Азот» стоимостью 1,287 млрд. долларов.

- Это будет завод, который даст продукцию с большим спросом на рынке, - подчеркнул президент.