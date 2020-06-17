Курсы валют в Беларуси на 17 июня: доллар и российский рубль подорожали

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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 17 июня.

Доллар подрос на 0,0007 и теперь стоит 2,377 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,0094 и теперь стоит 2,6826 белорусского рубля.

Российский рубль вырос на 0,0143 и теперь стоит 3,4209 белорусского рубля.

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