2020-06-17T11:58:21+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 17 июня: доллар и российский рубль подорожали

А евро упал
ИННА КОРСАК
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Курсы валют на 17 июня. Фото: belta.byКурсы валют на 17 июня. Фото: belta.by
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 17 июня.

Доллар подрос на 0,0007 и теперь стоит 2,377 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,0094 и теперь стоит 2,6826 белорусского рубля.

Российский рубль вырос на 0,0143 и теперь стоит 3,4209 белорусского рубля.

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