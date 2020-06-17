2020-06-17T11:59:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Недалеко от Гродно в аварии погибла 5-летняя девочка

Машина, в которой был ребенок, вылетела с трассы и перевернулась.
Ольга ИВАШЕНКО
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Недалеко от Гродно в аварии погибла 5-летняя девочка.Недалеко от Гродно в аварии погибла 5-летняя девочка.
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Как сообщают в ГАИ Гродненской области, авария случилась 16 июня примерно в 21.30 на трассе Гродно - Сопоцкин недалеко от деревни Ратичи.

Известно, что за рулем Ford была 28-летняя женщина. В какой-то момент водитель не справилась с управлением. Сначала машина вылетела в кювет, а потом перевернулась. В результате ДТП погибла 5-летняя девочка, которая ехала в том же автомобиле и сидела в бустере на заднем сиденье. Травмы, полученные в аварии, были слишком тяжелыми. Ребенка успели довезти до реанимации, но там девочка умерла. О состоянии водителя не сообщается.

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