Недалеко от Гродно в аварии погибла 5-летняя девочка

Машина, в которой был ребенок, вылетела с трассы и перевернулась.

Изменить размер текста: A A

Как сообщают в ГАИ Гродненской области, авария случилась 16 июня примерно в 21.30 на трассе Гродно - Сопоцкин недалеко от деревни Ратичи.

Известно, что за рулем Ford была 28-летняя женщина. В какой-то момент водитель не справилась с управлением. Сначала машина вылетела в кювет, а потом перевернулась. В результате ДТП погибла 5-летняя девочка, которая ехала в том же автомобиле и сидела в бустере на заднем сиденье. Травмы, полученные в аварии, были слишком тяжелыми. Ребенка успели довезти до реанимации, но там девочка умерла. О состоянии водителя не сообщается.