2020-06-17T12:31:35+03:00
Политика
КП Беларусь

Посол ЕС призвал соблюсти законность в отношении Бабарико и расследовать угрозы в адрес Тихановской

По мнению дипломата, от того, как пройдут предстоящие выборы, будет зависеть тон дальнейших отношений ЕС и Беларуси.
Ольга ИВАШЕНКО
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Посол ЕС призвал соблюсти законность в отношении Бабарико и расследовать угрозы в адрес Тихановской. Фото: belta.byПосол ЕС призвал соблюсти законность в отношении Бабарико и расследовать угрозы в адрес Тихановской. Фото: belta.by
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Посол Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель заявил о необходимости соблюдения основных прав и свобод, а также о важности обеспечения конкурентного политического соперничества между кандидатами в президенты.

По его словам, в ЕС обеспокоены «недавними действиями против Виктора Бабарико». Дирк Шубель призывает официальный Минск к полному соблюдению законности и прозрачному расследованию случившегося. Также дипломат высказал надежду на то, что компетентные органы расследуют и анонимные телефонные угрозы, которые поступили в адрес потенциального кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Помимо этого, представитель ЕС призвал белорусские власти немедленно освободить всех произвольно задержанных активистов и соблюдать международные обязательства против пыток, передает telegraf.by.

Напомним, 16 июня Светлана Тихановская заявила, что в ее адрес, а также в адрес ее детей, поступают угрозы с требованием прекратить борьбу в предвыборной гонке.

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