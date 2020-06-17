ВОЗ: Британские исследования в лечение коронавируса у тяжелобольных пациентов - это прорыв

Британские ученые призывают включить препарат дексаметазон в протоколы лечения больных коронавирусом по всему миру - он снижает смертность. Фото: Андрей АБРАМОВ

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Официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб назвала «научным прорывом» исследования лечения коронавирусной инфекции, которые провели британские вирусологи, транслирует сообщение ТАСС.

Речь идет о клиническом исследованими RECOVERY, в алгоритме которого - применение кортикостероида дексаметазона, что позволило снизить смертность среди инфицированных COVID-19.

- Это первое лечение, демонстрирующее устойчивое снижение смертности пациентов с коронавирусом. Я поздравляю с таким прекрасным достижением английское правительство, университет Оксфорда и все многочисленные клиники Великобритании, а также пациентов, которые внесли неоценимый вклад в этот научный прорыв, - процитировала пресс-служба слова гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

В свою очередь Питер Хорби, профессор Оксфордского вуза, ответил от имени британской стороны:

- Дексаметазон - первое лекарство, которое показало улучшение показателей выживаемости при коронавирусе для пациентов на ИВЛ и получающих кислород. Считаем, что данный препарат нужно незамедлительно включить в протоколы лечения COVID-19 по всему миру, - заявил микробиолог.

Уточняется, что в исследование дексаметазона приняли участие около 11,5 тысячи пациентов в 175 клиниках по всей Англии.

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