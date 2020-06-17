Лукашенко рассказал, сколько человек с коронавирусом в легкой форме сейчас в Минске

Во время визита на «Гродно-Азот» президент прокомментировал ситуацию с коронавирусом в столице и регионах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во время визита на «Гродно-Азот» президент прокомментировал ситуацию с коронавирусом в столице и регионах

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Говоря о Гродненской области, Лукашенко сказал, что из этого региона вирус уйдет в ближайшую неделю. А также в очередной раз подчеркнул, что Беларусь – единственная страна, которая в борьбе с коронавирусом не побоялась идти своим путем, отметив, что белорусские медики придерживаются отлаженной схемы: выявление инфицированного – изолирование его контактов – лечение.

Рассказал президент и о ситуации в Минске.

- Те, кто у нас под присмотром, тысяч, наверное, десять, которые практически не болеют, - сказал он в телеэфире «Беларусь-1» по поводу амбулаторных пациентов. Речь о тех, кто переносит коронавирус в легкой форме.

- У нас также 10 тысяч под изоляцией, но тех, кого должны мы держать, а не всех скопом, – сказал Лукашенко. При этом он заметил, что «те, кто закрыл людей, тот и получил эту заразу». Также президент дал понять, что люди все равно будут болеть, «но пусть это происходит в легкой форме».

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