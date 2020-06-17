2020-06-17T13:09:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко рассказал, сколько человек с коронавирусом в легкой форме сейчас в Минске

Во время визита на «Гродно-Азот» президент прокомментировал ситуацию с коронавирусом в столице и регионах
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Во время визита на «Гродно-Азот» президент прокомментировал ситуацию с коронавирусом в столице и регионах.Во время визита на «Гродно-Азот» президент прокомментировал ситуацию с коронавирусом в столице и регионах.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Говоря о Гродненской области, Лукашенко сказал, что из этого региона вирус уйдет в ближайшую неделю. А также в очередной раз подчеркнул, что Беларусь – единственная страна, которая в борьбе с коронавирусом не побоялась идти своим путем, отметив, что белорусские медики придерживаются отлаженной схемы: выявление инфицированного – изолирование его контактов – лечение.

Рассказал президент и о ситуации в Минске.

- Те, кто у нас под присмотром, тысяч, наверное, десять, которые практически не болеют, - сказал он в телеэфире «Беларусь-1» по поводу амбулаторных пациентов. Речь о тех, кто переносит коронавирус в легкой форме.

- У нас также 10 тысяч под изоляцией, но тех, кого должны мы держать, а не всех скопом, – сказал Лукашенко. При этом он заметил, что «те, кто закрыл людей, тот и получил эту заразу». Также президент дал понять, что люди все равно будут болеть, «но пусть это происходит в легкой форме».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Родители звонят, спрашивают, как их дети. А эти дети людей спасают»: сходили в поликлинику, где проводят экспресс-тесты на коронавирус, и испытали их на себе

Главный врач минской поликлиники рассказала, кому именно, как и когда проводят тесты. А мы увидели весь процесс – от забора крови до центрифуги и заветных полосочек (Подробнее)

Белорусские медики рассказали, может ли человек заболеть COVID-19 повторно и вырабатывается ли к вирусу пожизненный иммунитет.Волнующие всех вопросы мы задали директору РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федору Карпенко (читать далее)

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере на номер +375 29 124-42-59.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Албания открыла для белорусов безвиз до 30 ноября
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 июня 2020 года: больше 56 тысяч заразившихся коронавирусом и снова 6 умерших за сутки
«Нырнул с мостика и ударился головой о дно»: в Ивановском районе погиб молодой мужчина
Лукашенко рассказал, сколько человек с коронавирусом в легкой форме сейчас в Минске
ВОЗ: Британские исследования в лечение коронавируса у тяжелобольных пациентов - это прорыв
Посол ЕС призвал соблюсти законность в отношении Бабарико и расследовать угрозы в адрес Тихановской
Курсы валют в Беларуси на 17 июня: доллар и российский рубль подорожали
Недалеко от Гродно в аварии погибла 5-летняя девочка
Лукашенко пообещал белорусам повысить зарплату. А некоторым даже в два раза
В озере в Гомельском районе утонул 22-летний парень