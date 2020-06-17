2020-06-17T13:19:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Нырнул с мостика и ударился головой о дно»: в Ивановском районе погиб молодой мужчина

В СК расследуют обстоятельства гибели двух утонувших в Брестской области за последние дни
Надежда БУТОВИЧ
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Оба погибших мужчин зашли в воду выпившими. Фото: СК.Оба погибших мужчин зашли в воду выпившими. Фото: СК.
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Пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-канале сообщила о расследовании двух дел с погибшими на водоемах Брестчины за последние несколько дней.

Одна трагедия произошла в понеделник, 15 июня, в Березовском районе. Вечером в пожарно-техническом водоеме в агрогородке Маревиль утонул 47-летний сельчанин, обстоятельства его гибели выясняются.

- Похожее происшествие случилось во вторник, 16 июня, уже в Ивановском районе. Недалеко от деревни Крытышин в реку с деревянного мостика прыгал 36-летний мужчина. В какой-то момент он нырнул и не вынырнул обратно. Скорее всего, он ударился головой о дно водоема, - пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в СК, в обоих трагических эпизодах не обошлось без алкоголя. Мужчины выпивали в компании и утонули прямо на глазах у друзей. Проводятся проверки, назначены судмедэкспертизы.

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