«Нырнул с мостика и ударился головой о дно»: в Ивановском районе погиб молодой мужчина
Пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-канале сообщила о расследовании двух дел с погибшими на водоемах Брестчины за последние несколько дней.
Одна трагедия произошла в понеделник, 15 июня, в Березовском районе. Вечером в пожарно-техническом водоеме в агрогородке Маревиль утонул 47-летний сельчанин, обстоятельства его гибели выясняются.
- Похожее происшествие случилось во вторник, 16 июня, уже в Ивановском районе. Недалеко от деревни Крытышин в реку с деревянного мостика прыгал 36-летний мужчина. В какой-то момент он нырнул и не вынырнул обратно. Скорее всего, он ударился головой о дно водоема, - пояснили в пресс-службе.
Как уточнили в СК, в обоих трагических эпизодах не обошлось без алкоголя. Мужчины выпивали в компании и утонули прямо на глазах у друзей. Проводятся проверки, назначены судмедэкспертизы.
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