Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 июня 2020 года: больше 56 тысяч заразившихся коронавирусом и снова 6 умерших за сутки

Минздрав сообщил новую статистику по заболеваемости коронавирусом на 17 июня в Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Минздрав Беларуси в среду, 17 июня, сообщил новую статистику по заболевшим и выздоровевшим от COVID-19. Такая информация опубликована в официальном Telegram.

Так на 17 июня Минздрав проинформировал еще о 663 пациентах, у которых подтвердился диагноз коронавирус. Таким образом, общее число инфицированных «ковидом» в Беларуси с начала пандемии составило 56 тысяч 32 пациента.

Увеличилось и количество выздоровевших от коронавирусной инфекции. Выписаны домой на среду, 17 июня, еще 1462 пациента. Всего же с начала пандемии - 32 тысячи 735 выздоровевших.

- С начала распространения коронавирусной инфекции на территории республики в лабораториях проведено 778 тысяч 935 тестов, - пояснили в Минздраве. В сравнении с данными вторника, 16 июня, к общему числу прибавилось 18 тысяч 386 проведенных тестов для диагностики коронавируса.

К сожалению, в Минздраве сообщили еще о 6 умерших пациентах с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Беларуси от коронавируса, осложненного хроническими болезнями умерли 324 человека.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере на номер +375 29 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Великобритании нашли препарат, который снижает смертность среди тяжелобольных коронавирусом.

В ВОЗ назвали проведенные исследования прорывом в лечении "ковида" (подробности).

Лукашенко рассказал, сколько минчан с коронавирусом в легкой форме сидят на самоизоляции дома в Минске.

Спойлер: число идет на тысячи (подробности).