2020-06-17T14:25:24+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 июня 2020 года: больше 56 тысяч заразившихся коронавирусом и снова 6 умерших за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 июня 2020 года
Надежда БУТОВИЧ
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Минздрав сообщил новую статистику по заболеваемости коронавирусом на 17 июня в Беларуси.Минздрав сообщил новую статистику по заболеваемости коронавирусом на 17 июня в Беларуси.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Минздрав Беларуси в среду, 17 июня, сообщил новую статистику по заболевшим и выздоровевшим от COVID-19. Такая информация опубликована в официальном Telegram.

Так на 17 июня Минздрав проинформировал еще о 663 пациентах, у которых подтвердился диагноз коронавирус. Таким образом, общее число инфицированных «ковидом» в Беларуси с начала пандемии составило 56 тысяч 32 пациента.

Увеличилось и количество выздоровевших от коронавирусной инфекции. Выписаны домой на среду, 17 июня, еще 1462 пациента. Всего же с начала пандемии - 32 тысячи 735 выздоровевших.

- С начала распространения коронавирусной инфекции на территории республики в лабораториях проведено 778 тысяч 935 тестов, - пояснили в Минздраве. В сравнении с данными вторника, 16 июня, к общему числу прибавилось 18 тысяч 386 проведенных тестов для диагностики коронавируса.

К сожалению, в Минздраве сообщили еще о 6 умерших пациентах с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Беларуси от коронавируса, осложненного хроническими болезнями умерли 324 человека.

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