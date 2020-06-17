Албания открыла для белорусов безвиз до 30 ноября

Безвизовый въезд в Албанию до этого числа будет действовать для частных и туристических поездок.

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О новшествах заявил МИД Беларуси. Мы уже писали о том, что с 12 июня «Белавиа» запустила чартеры в Албанию. Также для белорусов уже открылась и Черногория. Важно: в обеих странах туристов не будут проверять на коронавирус, а белорусская сторона уже включила эти страны в список тех, по возвращении из которых двухнедельная изоляция не нужна.

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