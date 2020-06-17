2020-06-17T14:31:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Полоцком районе 30-летний сельчанин попал под пассажирский поезд: мужчина чудом остался жив

Пострадавшего госпитализировали, а МВД проводит проверку
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина попал под поезд недалеко от родной деревни.Мужчина попал под поезд недалеко от родной деревни.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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О ЧП на железной дороге сообщила пресс-служба МВД в официальном Twitter-аккаунте.

Сообщается, что вечером во вторник, 17 июня, человек попал под колеса пассажирского состава. Поезд, следующий из Витебска в Полоцк, сбил пешехода около 17.00 часов.

- Наезд произошел на железнодорожном перегоне Фомино - Сосница. Под поезд недалеко от деревни Солоники попал 30-летний мужчина, житель этой же деревни. Пострадавший выжил после наезда состава, его доставили в больницу с повреждениями различной степени тяжести. По факту проводится проверка, - уточнили в МВД.

Известно, что из-за ЧП произошла задержка поезда в пути - она составила 5 минут. Движение было восстановлено максимально оперативно.

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