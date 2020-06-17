2020-06-17T14:44:57+03:00
Политика
КП Беларусь

Уже точно: Лукашенко поедет на парад Победы в Москву

Об этом сообщил Дмитрий Мезенцев, посол России в Беларуси
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Лукашенко принял приглашение Путина на парад на Красной площади. Фото: belta.by.Лукашенко принял приглашение Путина на парад на Красной площади. Фото: belta.by.
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомолка» писала о том, что белорусский президент сказал о параде Победы в России, посещая «Гродно Азот».

- В Беларуси провели парад 9 мая, а Россия еще не провела. Надо проводить, - был категоричен Лукашенко в разговоре с рабочими завода.

Правда, на 16 июня официального подтверждения о визите не было. Первым о том, что белорусский лидер все-таки принял приглашение на московский парад сообщил уже в среду, 17 июня, российский посол Дмитрий Мезенцев. Его заявление опубликовало агентство «РИА Новости».

- Президентом Беларуси принято приглашение Владимира Путина на посещение памятных торжеств, которые пройдут 24 июня в Москве. Главным событием будет военный парад в честь Великой Победы, - пояснил Мезенцев.

Также, подтверждая присутствие Лукашенко на параде Победы, российский посол выразил благодарность белорусскому лидеру за готовность принять участие в торжествах. И резюмировал, что такой поступок президента Беларуси «подтверждает единство подходов двух братских государств в оценке подвига советского народа и солдат Великой Отечественной войны».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко заявил, что белорусам повысят зарплаты и даже в два раза

Правда, прибавки будут только в следующей пятилетке (подробности).

Фотофакт. Колонна современного вооружения на параде Победы в Минске

Парад на 9 мая прошел в Беларуси день в день, несмотря на коронавирус (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Россия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Опубликовано видео задержания криминалитета в Орше: он называл себя смотрящим за городом и якобы помогал «отмазаться» от армии
Немецкий политолог Йорг Форбриг: «От Лукашенко устали и элиты, и широкие слои населения»
Киркоров, Ваенга, Буйнов, Тима Белорусских и ведущий - Дмитрий Губерниев: «Славянский базар» в Витебске не отменяют, его проведут с 16 по 20 июля
«Никаких консультаций с представителями власти на тему выборов у меня не было»: Бабарико опроверг слухи о консультациях с Россией
17 июня «Белавиа» возобновляет полеты в Брюссель
Уже точно: Лукашенко поедет на парад Победы в Москву
В Полоцком районе 30-летний сельчанин попал под пассажирский поезд: мужчина чудом остался жив
Албания открыла для белорусов безвиз до 30 ноября
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 июня 2020 года: больше 56 тысяч заразившихся коронавирусом и снова 6 умерших за сутки
«Нырнул с мостика и ударился головой о дно»: в Ивановском районе погиб молодой мужчина
Лукашенко рассказал, сколько человек с коронавирусом в легкой форме сейчас в Минске
ВОЗ: Британские исследования в лечение коронавируса у тяжелобольных пациентов - это прорыв
Посол ЕС призвал соблюсти законность в отношении Бабарико и расследовать угрозы в адрес Тихановской
Курсы валют в Беларуси на 17 июня: доллар и российский рубль подорожали
Недалеко от Гродно в аварии погибла 5-летняя девочка
Лукашенко пообещал белорусам повысить зарплату. А некоторым даже в два раза
В озере в Гомельском районе утонул 22-летний парень