Уже точно: Лукашенко поедет на парад Победы в Москву

Об этом сообщил Дмитрий Мезенцев, посол России в Беларуси

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Ранее «Комсомолка» писала о том, что белорусский президент сказал о параде Победы в России, посещая «Гродно Азот».

- В Беларуси провели парад 9 мая, а Россия еще не провела. Надо проводить, - был категоричен Лукашенко в разговоре с рабочими завода.

Правда, на 16 июня официального подтверждения о визите не было. Первым о том, что белорусский лидер все-таки принял приглашение на московский парад сообщил уже в среду, 17 июня, российский посол Дмитрий Мезенцев. Его заявление опубликовало агентство «РИА Новости».

- Президентом Беларуси принято приглашение Владимира Путина на посещение памятных торжеств, которые пройдут 24 июня в Москве. Главным событием будет военный парад в честь Великой Победы, - пояснил Мезенцев.

Также, подтверждая присутствие Лукашенко на параде Победы, российский посол выразил благодарность белорусскому лидеру за готовность принять участие в торжествах. И резюмировал, что такой поступок президента Беларуси «подтверждает единство подходов двух братских государств в оценке подвига советского народа и солдат Великой Отечественной войны».

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Фотофакт. Колонна современного вооружения на параде Победы в Минске

Парад на 9 мая прошел в Беларуси день в день, несмотря на коронавирус (подробности).