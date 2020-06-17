2020-06-17T14:46:48+03:00
Общество
КП Беларусь

17 июня «Белавиа» возобновляет полеты в Брюссель

Однако белорусы могут попасть на территорию Бельгии только по веским причинам
Ольга ИВАШЕНКО
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17 июня «Белавиа» возобновляет полеты в Брюссель.17 июня «Белавиа» возобновляет полеты в Брюссель.
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Возобновление авиасообщения между Бельгией и Беларусью сегодня обсудили директор департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД Бельгии и посол Бельгии в Беларуси. Результат такой: с 17 июня авиакомпания «Белавиа» возобновляет полеты из Минска в Брюссель и обратно, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Вместе с тем, «Белавиа» обращает внимание на то, что граждане Беларуси могут попасть в Бельгию только по веским причинам. Что это за причины, можно узнать в компетентных органах Бельгии. Белорусам их пока никто не озвучивал.

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