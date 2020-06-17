2020-06-17T14:51:08+03:00
Политика
КП Беларусь

«Никаких консультаций с представителями власти на тему выборов у меня не было»: Бабарико опроверг слухи о консультациях с Россией

Агентству, распространившему ложные, с его слов, сведения, участник предвыборной гонки посоветовал тщательно проверять информацию
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Бабарико опроверг слухи о консультациях с Россией.Бабарико опроверг слухи о консультациях с Россией.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико заявил, что информация агентства Bloomberg о том, что свои планы баллотироваться в президенты Беларуси он обсуждал с российской верхушкой, ложная.

Об этом он сообщил в интервью российскому Forbes.

- Bloomberg следует проверить свои источники: никаких консультаций с представителями власти на тему выборов ни в Беларуси, ни в России, ни в любой другой стране у меня не было, - заявил Бабарико.

Ранее, ссылаясь на свои источники, Bloomberg утверждало, что, являясь независимым кандидатом без финансовых вливаний со стороны России, Виктор Бабарико все же обсуждал свои планы с российскими официальными лицами.

Эксперты iSANS уже предположили, что слухи о контактах Бабарико с российскими чинами запустили из Кремля с целью скомпрометировать его в глазах белорусского электората и перекрыть претенденту на пост в президенты возможность заручиться поддержкой Запада.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Опубликовано видео задержания криминалитета в Орше: он называл себя смотрящим за городом и якобы помогал «отмазаться» от армии
Немецкий политолог Йорг Форбриг: «От Лукашенко устали и элиты, и широкие слои населения»
Киркоров, Ваенга, Буйнов, Тима Белорусских и ведущий - Дмитрий Губерниев: «Славянский базар» в Витебске не отменяют, его проведут с 16 по 20 июля
«Никаких консультаций с представителями власти на тему выборов у меня не было»: Бабарико опроверг слухи о консультациях с Россией
17 июня «Белавиа» возобновляет полеты в Брюссель
Уже точно: Лукашенко поедет на парад Победы в Москву
В Полоцком районе 30-летний сельчанин попал под пассажирский поезд: мужчина чудом остался жив
Албания открыла для белорусов безвиз до 30 ноября
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 июня 2020 года: больше 56 тысяч заразившихся коронавирусом и снова 6 умерших за сутки
«Нырнул с мостика и ударился головой о дно»: в Ивановском районе погиб молодой мужчина
Лукашенко рассказал, сколько человек с коронавирусом в легкой форме сейчас в Минске
ВОЗ: Британские исследования в лечение коронавируса у тяжелобольных пациентов - это прорыв
Посол ЕС призвал соблюсти законность в отношении Бабарико и расследовать угрозы в адрес Тихановской
Курсы валют в Беларуси на 17 июня: доллар и российский рубль подорожали
Недалеко от Гродно в аварии погибла 5-летняя девочка
Лукашенко пообещал белорусам повысить зарплату. А некоторым даже в два раза
В озере в Гомельском районе утонул 22-летний парень