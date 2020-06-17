«Никаких консультаций с представителями власти на тему выборов у меня не было»: Бабарико опроверг слухи о консультациях с Россией

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Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико заявил, что информация агентства Bloomberg о том, что свои планы баллотироваться в президенты Беларуси он обсуждал с российской верхушкой, ложная.

Об этом он сообщил в интервью российскому Forbes.

- Bloomberg следует проверить свои источники: никаких консультаций с представителями власти на тему выборов ни в Беларуси, ни в России, ни в любой другой стране у меня не было, - заявил Бабарико.

Ранее, ссылаясь на свои источники, Bloomberg утверждало, что, являясь независимым кандидатом без финансовых вливаний со стороны России, Виктор Бабарико все же обсуждал свои планы с российскими официальными лицами.

Эксперты iSANS уже предположили, что слухи о контактах Бабарико с российскими чинами запустили из Кремля с целью скомпрометировать его в глазах белорусского электората и перекрыть претенденту на пост в президенты возможность заручиться поддержкой Запада.