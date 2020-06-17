Киркоров, Ваенга, Буйнов, Тима Белорусских и ведущий - Дмитрий Губерниев: «Славянский базар» в Витебске не отменяют, его проведут с 16 по 20 июля

Евровидение перевели в онлайн-формат, а вот Славянский базар проведут по старинке. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уже есть даже расписание концертов и стоимость билетов: от 10 до 220 рублей

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Несмотря на эпидсуитацию, самый масштабный песенный фестиваль Беларуси - «Славянский базар в Витебске» - решили не отменять. Информация о датах проведения, расписании концертов и хедлайнерах фестиваля опубликована на сайте феста.

Так, концерты XXIX Международного фестиваля искусств в Витебске пройдут 16 - 20 июля. И по словам Юрия Бондаря, главы Минкульта Беларуси, у «Славянского базара» есть все шансы стать одним из самых масштабных open-air фестивалей лета 2020 года.

На сайте появилось и расписание концертов с предварительными ценами за билеты. Например, чтобы попасть на концерт открытия, нужно будет заплатить от 50 до 220 рублей за «квиток». Но есть и более дешевые варианты побывать на фестивале: билеты на детские концерты - 10 рублей, а на конкурс исполнителей эстрадной песни - от 20 белрублей.

Среди звезд, которые откроют фестиваль (Прим.: а список далеко не маленький), такие артисты, как Филипп Киркоров, Сергей Полунин, Елена Ваенга, Александр Буйнов, Анна Семенович, Митя Фомин, Тима Белорусских и многие-многие другие.

Интересны и ведущие - открывать фестиваль будут представители трех стран: Елена Спиридович от Беларуси, Дмитрий Губерниев от России и Оксана Антонюк, представляющая Украину.

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