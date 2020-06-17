Немецкий политолог Йорг Форбриг: «От Лукашенко устали и элиты, и широкие слои населения»

В своей колонке издания Deutsche Welle эксперт высказал мнение о том, что в предстоящей президентской кампании у Александра Лукашенко небольшие шансы переизбраться

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Руководитель исследований в области Центральной и Восточной Европы в Германском Фонде Маршалла политолог Йорг Форбриг заявил, что от действующего президента Беларуси Александра Лукашенко устали многие слои белорусского общества.

На его взгляд, 26 лет президентства - слишком долгий срок.

- Это очень долго. У людей появилась усталость - и среди элит, и среди широких слоев населения, - цитирует эксперта издание Deutsche Welle. Также Форбриг считает, что в отношении Минска Москва пытается применить несколько тактик.

- Одна из которых заключается в том, что под давлением внутриполитической дестабилизации Лукашенко будет готов на компромиссы с Москвой, а это пойдет на руку Кремлю. Возможно, накануне выборов Александр Лукашенко пойдет на сделку с Кремлем и даст то, о чем его давно просят - экономические сферы влияния, военные базы и углубленную политическую интеграцию, - полагает эксперт с уверенностью, что на предстоящих президентских выборах в Беларуси Александру Лукашенко будет сложно одержать победу.

Политолог подчеркнул, что на снижение рейтинга белорусского лидера указывают многочисленные акции протеста, прошедшие во многих городах страны.

Напомним, ранее Лукашенко обвинил Россию в том, что известные российские олигархи поддерживают белорусскую оппозицию. Заявление белорусского президента тогда прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков:

- Мне не известно о существовании олигархов в нашей стране. Также не известно, что они чем-то занимались в Беларуси.