2020-06-17T15:43:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Опубликовано видео задержания криминалитета в Орше: он называл себя смотрящим за городом и якобы помогал «отмазаться» от армии

Неоднократно судимого 36-летнего «авторитета» задержали по подозрению в мошенничестве
Надежда БУТОВИЧ
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"Смотрящий за городом" оказался банальным мошенником: деньги брал, а проблему не решал. Фотоколлаж: фото - МВД."Смотрящий за городом" оказался банальным мошенником: деньги брал, а проблему не решал. Фотоколлаж: фото - МВД.
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В Орше сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержали 36-летнего мужчину. Ранее судимый за кражи, автоугон и хулиганства фигурант теперь подозревается в мошенничествах и подстрекательстве к дате взятках. Подробности и видео задержания местного криминалитета опубликовала пресс-служба МВД.

Как стало известно оперативникам, оршанец пообещал родственникам призывника, которые сами к нему обратились, за деньги решить вопрос и помочь «откосить» от армии. Он объяснил, что за 500 долларов руководство комиссариата отдаст на руки военный билет.

- Молодой человек безропотно отдал деньги «смотрящему», а затем привел такого же друга-призывника, который тоже заплатил пять сотен долларов. Но прошло немного времени и обоих парней призвали на службу в армию - тут они поняли, что обмануты, и обратились в милицию. «Смотрящий города» оказался банальным мошенником, деньги он потратил на свое потребности, - пояснили в МВД.

Оршанца поймали с поличным, когда он «продавал» военный билет очередному парню. Возбуждены уголовные дела за подстрекательства к даче взятки и мошенничество. Мужчина арестован.

В милиции считают, что обманутых призывников было гораздо больше и просят граждан заявить о преступлениях, гарантируя конфиденциальность.

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Опубликовано видео задержания криминалитета в Орше: он называл себя смотрящим за городом и якобы помогал «отмазаться» от армии
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