С уток и гусей сняли подозрения в том, что они переносят коронавирус

А вот кошки, хорьки и макаки инфицируются COVID-19 также легко, как и люди

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Ученые не смогли заразить коронавирусом уток и гусей: одомашненные пернатые COVID-19 не болеют. Таковы данные промежуточного исследования, опубликованного в электронной научной библиотеке bioRxiv.

- Цыплят, индеек, уток, перепелов и гусей заражали SARS-CoV-2 или MERS-CoV. Заболеваний не наблюдалось, репликации вируса не было обнаружено. Спустя две недели не обнаруживались антитела к вирусу и в сыворотке крови, также ни один из вирусов не размножался в яйцах куриных эмбрионов. Что говорит о том, что вирус не может размножаться в клетках всех видов одомашненных пернатых, - пришли к выводу биологи.

Но если птица не становится переносчиком коронавирусной инфекции, то макаки, хорьки и кошки (Прим.: многие другие млекопитающие) подвержены инфицированию COVID-19 так же сильно, как и люди.

Ранее заразить домашних птиц коронавирусом пытались китайские и американские ученые - тоже безуспешно. Однако уточним, что пока статью ученых не рецензировали независимые эксперты, что ставит все же под сомнения ее выводы.

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