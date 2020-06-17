Бабарико рассказал о запасном выходе на случай его задержания

Главный оппонент Лукашенко в предвыборной гонке уже заявил о разгуле беззакония и нарушении всех норм

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Претендент на кандидаты в президенты Беларуси Виктор Бабарико заявил, что на время избирательной кампании учел основные риски, однако отметил, что все возможные развития событий учесть все же нереально. Как рассказал Бабарико, его команда предусмотрела несколько запасных вариантов.

- Первый: сдать 100 000 подписей сторонников для выдвижения. Здесь мы обязаны снизить риски, связанные со сбором, хранением, верификацией и сдачей подписей. На втором этапе - с 19 июня по 14 июля - объявим о новых инициативах, касающихся регистрации меня в качестве кандидата. У меня есть идеи, как продолжать работу во время «этапа тишины», когда финальное решение должен принять Центризбирком. Третий этап - регистрация: меня могут зарегистрировать или не зарегистрировать кандидатом, - отметил политик в интервью forbes.ru.

Как отметил Бабарико, второй вариант практически исключен, потому как фактически он будет означать отмену выборов.

- Более того, в истории современной Беларуси с выборов еще ни разу не снимали ни одного кандидата, набравшего более 100 000 подписей. Но и на этот случай у нас есть сценарий действий, - сказал Виктор Бабарико.

В агитационный период потенциальный кандидат в президенты намерен «по максимуму использовать цифровые инструменты и добраться до каждой деревни в Беларуси». Есть сценарий и на заключительный этап после голосования 9 августа.

Риск своего возможного задержания Бабарико тоже рассматривает.

- Мы заранее приняли меры, позволяющие дойти до выборов 9 августа вне зависимости от обстоятельств. Видео - один из инструментов компенсации риска, - подчеркнул оппонент Лукашенко.