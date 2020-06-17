2020-06-17T16:24:13+03:00
Политика
КП Беларусь

Минэнерго о жалобе в ЦИК электросварщика с БелАЭС: «Он работал вахтовым методом и не может быть объективен»

Гродненец подал жалобу в ЦИК о том, что сбор подписей за Лукашенко на атомной станции идет с нарушениями
Надежда БУТОВИЧ
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Гродненец посчитал, что сбор подписей за одного из возможных кандидатов в президенты идет с нарушениями и подал жалобу в ЦИК. Фотоиллюстрация.Гродненец посчитал, что сбор подписей за одного из возможных кандидатов в президенты идет с нарушениями и подал жалобу в ЦИК. Фотоиллюстрация.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Конфликт начался с того, что житель областного центра Сергей Никитин, работающий в 142-ом строительном управлении «Гроднопромстроя» подал жлобу в ЦИК, пишет tut.by. Он сообщил, что, по его мнению, сбор подписей за действующего президента идет с нарушением.

«Заступив на вахту на Белорусской АЭС 1 июня? я и мои коллеги были проинформированы о том, что администрация собирает подписи за выдвижение в кандидаты в президенты Александра Лукашенко. Все происходило в рабочее время, в подписных листах была распечатка с паспортными данными - оставалось только поставить подпись», - говорится в жалобе.

В ЦИК на жалобу пока официально не ответили, а вот в «Гроднопромстрое» пояснили, что на предприятии, действительно, есть инициативная группа по выдвижению в кандидаты в президенты Лукашенко, но ставить подписи никого не вынуждали.

Свой комментарий дали и в «Белэнерго» в официальном Telegram-аккаунте. Они подчеркнули, что Сергей Никитин не числится среди сотрудников АЭС в Островце, привлекался к работе на вахту, а потому может быть необъективен.

- Вряд ли Сергей Никитин может объективно оценивать ситуацию на стройплощадке станции. Сбор подписей за кандидатов в президенты Беларуси на БелАЭС осуществляется в установленном порядке, - заявили в «Белэнерго».

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