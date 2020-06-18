Первые в Беларуси: регистрация в Parimatch стала проще и занимает менее 5 минут

Команда Parimatch разработала алгоритм, благодаря которому теперь процедура регистрации в Беларуси состоит из двух шагов: заполнение номера телефона и пароля, загрузка документов

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Раньше, чтобы зарегистрировать аккаунт, пользователь заполнял электронную анкету, добавлял фото, паспортные данные. Позже процедура упростилась: при регистрации достаточно было ввести ФИО, номер телефона и пароль, а паспортные данные - позже, на странице верификации. Новый способ прохождения верификации стал существенно удобнее. Сегодня регистрация аккаунта происходит в считанные минуты. Пользователю достаточно ввести номер своего мобильного телефона и пароль. Подтверждение приходит по sms.

Форма регистрации.

Для верификации достаточно прикрепить личное фото и фото страниц паспорта, их можно загрузить с ПК или камеры смартфона. После чего данные пользователя обрабатываются службой поддержки. Всего процесс верификации займет не более 5 минут.

Верификация аккаунта.

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