Первые в Беларуси: регистрация в Parimatch стала проще и занимает менее 5 минут
Раньше, чтобы зарегистрировать аккаунт, пользователь заполнял электронную анкету, добавлял фото, паспортные данные. Позже процедура упростилась: при регистрации достаточно было ввести ФИО, номер телефона и пароль, а паспортные данные - позже, на странице верификации. Новый способ прохождения верификации стал существенно удобнее. Сегодня регистрация аккаунта происходит в считанные минуты. Пользователю достаточно ввести номер своего мобильного телефона и пароль. Подтверждение приходит по sms.
Форма регистрации.
Для верификации достаточно прикрепить личное фото и фото страниц паспорта, их можно загрузить с ПК или камеры смартфона. После чего данные пользователя обрабатываются службой поддержки. Всего процесс верификации займет не более 5 минут.
Верификация аккаунта.
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