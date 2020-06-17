Посол России в Беларуси Мезенцев: «Москва перечислит Минску десятки миллионов долларов»

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К соответствующему соглашению пришли финансовые ведомства двух стран. Сумма расчетов по нефти определится по итогам этого года. Но уже известно, что она составит несколько десятков миллионов долларов. Об этом журналистам рассказал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, пишет belta.by.

- Конечную сумму компенсации, или, скажем, льготирования, поставок нефти со стороны российских партнеров можно будет определить, когда по итогам года станет понятно, сколько всего потребили два НПЗ, и помножить эту сумму поддержки, - пояснил Мезенцев. - Как только будет закрыт баланс этого года, мы без утайки доложим, на какие десятки миллионов долларов была оказана поддержка в энергонефтяной сфере Беларуси.

Согласованный механизм посол России оценивает как «итог особого союзнического отношения российской стороны к братской Беларуси».

Напомним, в конце марта правительства Беларуси и России договорились о порядке формирования цен за российскую нефть, поставляемую в Беларусь. К компромиссу удалось прийти после трехмесячного моратория на поставки. До этого вдобавок к рыночной цене белорусская сторона отказалась уплачивать еще премию российским НК. Тогда свою позицию Минск объяснил резким падением мировых цен на нефть.

Нынешняя договоренность, к которой удалось прийти на правительственном уровне двух стран, предусматривают включение в цену поставок российской нефти премии поставщику в размере $4,7 за тонну. В последующем суммарный объем уплаченной премии Минску компенсируют за счет средств из российского бюджета.

Известно, что в 2020 году из России в Беларусь планируется поставить 24 млн тонн нефти, но по факту из-за отсутствия поставок в первом квартале и наличия альтернативного РФ импорта нефти объем поставок будет значительно меньше. Для сравнения: в 2019 году Беларусь купила у России 18 млн тонн нефти.