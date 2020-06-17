2020-06-17T17:29:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Беларусью

Но продлевает действие адаптивного карантина из-за увеличения числа инфицированных коронавирусом в последние дни
Ольга ИВАШЕНКО
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Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Беларусью.Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Беларусью.
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17 июня Кабинет министров Украины принял решение об открытии границы с Беларусью. В итоге заработают два пункта пропуска - «Дольск» (с белорусской стороны пункт называется «Мохро») и «Вильча» (для белорусов - «Александровка»). Как сообщает belta.by, возобновление автомобильного и пешеходного движения для украинцев в пунктах пропуска на границе с Беларусью и Россией связано с ослаблением в Украине карантинных мер.

Однако вместе с тем сегодня же, 17 июня, правительство Украины продлило действие адаптивного карантина до 31 июля. Это значит, что в стране по-прежнему остается обязательным ношение средств индивидуальной защиты в транспорте и помещениях.

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