В Минске директор фирмы ритуальных услуг обвиняется в мошенничестве на 60 тысяч рублей
Минский районный отдел следственного комитета завершил расследование относительно 49-летней женщины. Она обвиняется в мошенничестве особо крупного размера, сообщили в следственном комитете.
На протяжении четырёх лет женщина являлась директором фирмы, которая оказывает ритуальные услуги. Она незаконно присвоила деньги 22 физических лиц и двух юридических. Сумма обогащения составила более 60 тысяч белорусских рублей.
Она составляла договоры на различные ритуальные услуги, в которые входили погребение, изготовление и установка памятников и колумбариев. Туда же входила и реализация различных комплектующих материалов. Предоплатой директор получала деньги, которые тратила уже на себя. Естественно, клиенты того, что причитается по договору не получали, поэтому обратились в соответствующие инстанции.
Помимо этого, аферистка любила взять денег в долг у знакомых «на развитие бизнеса».
Следственный комитет провёл обыски, допросил свидетелей, провёл очные ставки. По возможности возместили ущерб потерпевшим на сумму более 23 тысяч рублей. Подозреваемая во всём созналась и раскаялась, во время предварительного следствия.
СК передал дело прокурору, чтобы тот направил его в суд.
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