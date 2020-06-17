Парацетамол и Кларитромецин. Стало известно, какие лекарства будут бесплатно выдавать больным коронавирусом

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Коронавирус внесли в перечень заболеваний, которые дают право на бесплатные лекарства. Нововведение закреплено в постановлении правительства, которое вступает в силу с 18 июня. Однако перечня лекарств, на которые могут рассчитывать ковидные больные, в свободном доступе нет.

Немного ясности в ситуацию внес Минздрав, его сотрудница рассказала о некоторых лекарствах, которые помогают бороться с новыми вирусом.

- Это прежде всего антибактериальные лекарственные средства, потому что зачастую та легкая ковидная инфекция, которая есть у пациента, с которой пациент может остаться на дому, протекает с какими-то бактериальными осложнениями. Из таких препаратов Азитромицин, Кларитромецин, Ципроксин, это Парацетамол при повышении температуры, - рассказала Татьяна Мигай, заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи Минздрава Беларуси.

По ее словам, чтобы получить лекарства пациентом с коронавирусной инфекцией не нужно ходить в аптеку: их доставят на дом медицинские работники.

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