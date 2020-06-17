Продлено на четверг: на 18 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

В четверг возможна гроза, сильный ливень и ураганные ветра Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

18 июня по Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за жары и гроз

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17 июня утром мы писали, что следует опасаться по Беларуси кратковременных дождей, ливней, гроз и даже града. Но природа вносит свои коррективы, и сейчас штормовое предупреждение ожидается 18 июня.

Вышеперечисленные явления настигнут Беларусь по информации Белгидрометцентра днём. С юго-запада должны придти грозы, с сильными ливнями и, возможно даже, градом. В месте с грозой сильные ветра, с порывами до 15-20 м/с. Несмотря на это всё, температура воздуха в северо-восточной части страны возможно будет +30…+31°С.

В Минске будет без осадков, облачно, небольшой ветер. Температура +27…+29°С, вечером понизится до +23…+26°С. В четверг возможна гроза, сильный ливень и ураганные ветра.

Такая погода будет до субботы.

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