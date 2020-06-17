Счет избирательного фонда Виктора Бабарико арестован

В штабе Бабарико заявили, что на этот инцидент штаб собирается подготовить и подать жалобы в уполномоченные государственные органы Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как сообщают в штабе, сейчас на счете находится более 100 тысяч рублей

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Расчетный счет избирательного фонда потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико арестован, операции по нему заблокированы. Об этом сообщил штаб Бабарико на своём официальном сайте.

17 июня представители штаба не смогли им воспользоваться. По законодательству, деньги должны лежать в «Беларусбанке».

Представители банка не предоставили никакие документы, которые подтверждают арест или иные основания для ограничений распоряжений деньгами из фонда. На данный момент на счёте лежит более 100 тысяч рублей. Эти деньги Виктор Бабарико собирался расходовать на свою предвыборную кампанию. Не так давно он говорил, что это его личные средства.

В штабе Бабарико заявили, что на этот инцидент штаб собирается подготовить и подать жалобы в уполномоченные государственные органы.

Всё же работа штаба продолжится. Не повлияет на нее и арест фонда. Все собранные подписи, которые собрали волонтёры, проверятся и будут сданы в избиркомы, рассказали представители штаба Виктора Бабарико.

Напомним, ранее Виктор Бабарико уволился с поста председателя правления «Белгазпромбанка», чтобы развернуть свою политическую кампанию. Спустя некоторое время в офисе «Белгазпромбанка» начались обыски. Сам претендент в кандидаты не исключает и своего задержания властями.

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