В Брестской областной клинической больнице от коронавируса лечатся 376 пациентов

В данный момент здесь находятся семь тяжелых пациентов, которые дышат при помощи аппарата искусственной вентиляции легких

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Брестская областная клиническая больница была готова к любым последствиям распространения COVID-19. В начале здесь принимали инфицированных коронавирусом только в инфекционные отделения, которых в больнице два. Сейчас заражённых этим вирусом медработники размещают в иных отделениях стационара. В общем пациентов от этой болезни лечат в 12 отделениях, пишет «Вечерний Брест».

В их числе две реанимации, пульмонологическое, торакальное и другие отделения. Первоначально пациентов привозят в инфекционный корпус больницы. Каждое койкоместо здесь оснащено консолью с клапаном подачи кислорода. Если пациенту становится хуже – это оснащение позволяет медработникам быстро реагировать.

Сейчас здесь лежат семь тяжелых пациентов, которые дышат при помощи ИВЛ.

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