Минздрав разработал временные рекомендации по профилактике коронавируса для санаторно-курортных организаций

Везде в наличии должны быть дезинфицирующие средства для обработки рук, а групповые посещения процедур исключаются

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Так, отдыхающие будут заселяться в санаторий только со справкой разъясняющей неконтактирование с инфицированным COVID-19 сроком 14 дней с начала отъезда. Заезды и выезды отдыхающих должны быть одномоментные. В перерыве – обязательная генеральная уборка и дезинфекция.

Минздрав рекомендует организациям, владеющим собственным транспортом соблюдение туристами принципа дистанцирования, а после каждой поездки – обязательное проведение санитарной обработки. При заезде и не реже одного раза в день мерить температуру отдыхающим. Если у кого-то выявится повышенная – изолировать.

Много пунктов Минздрав уделил санобработке различных объектов и предметов общего пользования. Не малая роль отведена и разметке для социальной дистанции будь то столовая, обеденный зал, холл, фойе, собственный пляж, тренажёрный зал или процедурный кабинет. Везде должны быть в наличии дезинфицирующие средства для обработки рук. Групповые посещения каких-либо процедур исключаются. А после каждой процедуры должна проводиться дезинфекция поверхностей и проветривание.

Работники сферы тоже не забыты. Каждую смену им тоже должна замеряться температура. Как и отдыхающие, они должны быть обеспечены антисептическими или дезинфицирующими средствами для обработки рук.

Конечно, наличие наглядной информации с правилами профилактики респираторных инфекций.

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