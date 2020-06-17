Гродненчанка думала что продает эпилятор, но с нее «удержали» 450 рублей

Сняли бы и ещё 450, но на карте было меньше денег

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Жительница Гродно разместила на сайте для торговли объявление о продаже фотоэпилятора за 900 рублей. Одна из пользователей из Могилёва ей написала, что товар её заинтересовал. Продавец сняла видео в доказательство, что прибор рабочий, рассказала про гарантию на эпилятор. Договорились о сделке и покупатель попросила скинуть номер карты, на которую нужно было перевести деньги. Для проверки и подтверждения перевода продавцу выслали ссылку, зайдя на которую нужно было ввести код из смс. После ввода кода гродненке пришло уведомление о списании 450 рублей. Спустя некоторое время опять поступил запрос на списание такой же суммы. Тут уже у аферистов ничего не вышло. На балансе была меньшая сумма. Потерпевшая обратилась в банк. Там сказали, чтобы она немедленно заблокировала карту. Мошенник не унимался и попросил обратиться в поддержку торгового сайта. Она так и сделала. В сообщениях «консультант» с большим количеством грамматических ошибок убеждал продавца, что была системная ошибка. Деньги они обязательно вернут. Женщина написала, что сообщит об этом в милицию. Связь была прекращена.

В МВД Гродно также сообщают, что на прошлой неделе еще три жителя областного центра попались похожим образом на удочку мошенников. Сумма, которую «сняли» покупатели в одном из случаев была более 3 200 рублей.

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Теперь его могут приговорить к лишению свободы максимальным сроком до 2 лет (подробности).