Беларусь, Россия и Украина вместе. "Славянский Базар" проведут ведущие из трех стран

В программе Международного конкурса молодых исполнителей выступят представители из 18 стран Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

По задумке организаторов, на сцену выйдут Елена Спиридович, представитель Беларуси, Дмитрий Губерниев от России и Оксана Антонюк, представляющая Украину

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С 16 по 20 июля в Витебске пройдут концерты XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Информация об этом появилась на официальном сайте фестиваля. К сожалению, из-за угрозы распространения коронавируса программа будет немного урезана. Как сообщил директор фестиваля Глеб Лапицкий, фестиваль будет переориентирован на формат open-air. Исключение составят концерты, которые были запланированы в Летнем амфитеатре, который, по сути, главная сценическая площадка «Славянского базара». В этом году он послужит для гала-концертов открытия и закрытия, конкурса молодых исполнителей и нескольких других.

Сперва планировались, а после были отменены из-за пандемии COVID-19 сольники таких звезд, как Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Максим Аверин, Кристина Орбакайте, Алена Ланская, Тина Кароль, Лолита и Олег Газманов.

Но не стоит отчаиваться. Присутствующие смогут насладиться хитами Сергея Полунина, Елены Ваенги, Александра Буйнова, Анны Семенович, Мити Фомина, Тимы Белорусских и многих других.

Открывать фестиваль будут представители трёх соседних республик. Это Елена Спиридович, Дмитрий Губерниев и Оксана Антонюк.

В программе Международного конкурса молодых исполнителей выступят представители из 18 стран. Как сообщила главный режиссер закрытия фестиваля Марина Романовская, впервые в программе фестиваля основная часть концерта закрытия - конкурс молодых исполнителей «Славянский хит».

Стоимость билетов - от 10 до 220 рублей. На данный момент уже распродано 15 000 мест.

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