Легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе в Минске 12-летнего мальчика

В Минске на пешеходном переходе автомобиль сбил 12-летнего мальчика. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

У него несколько ушибов и ссадин. Мальчик доставлен в больницу

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В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в среду, 17 июня, легковой автомобиль в Минске сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика.

«Сотрудникам удалось узнать, что автомобиль «Вольво» двигался по улице Кижеватова в сторону улицы Брилевской. Мальчик пересекал пешеходный переход на красный свет на электросамокате. Машина совершила наезд», — пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ребенок доставлен в больницу. У него несколько ушибов и ссадин.

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