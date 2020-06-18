Легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе в Минске 12-летнего мальчика
В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в среду, 17 июня, легковой автомобиль в Минске сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика.
«Сотрудникам удалось узнать, что автомобиль «Вольво» двигался по улице Кижеватова в сторону улицы Брилевской. Мальчик пересекал пешеходный переход на красный свет на электросамокате. Машина совершила наезд», — пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Ребенок доставлен в больницу. У него несколько ушибов и ссадин.
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