2020-06-18T09:34:33+03:00
Общество
КП Беларусь

В Молодечно Валерий Цепкало заявил, что уже собрал 200 тысяч подписей

Но он также отметил, что не уверен, что все подписи смогут быть поданы в избиркомы
ИННА КОРСАК
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Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало заявил, что собрал 200 тысяч подписей. Фото: БелаПАНЭкс-глава ПВТ Валерий Цепкало заявил, что собрал 200 тысяч подписей. Фото: БелаПАН
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Как сообщает издание «Наша ніва», экс-глава ПВТ Валерий Цепкало уже собрал 200 тысяч подписей. Об этом он заявил на пикете в Молодечно.

Но он не уверен, что члены его инициативной группы успеют подать их все в избирательные комиссии. Все это из-за того, что подписи нужно развозить по территориальным избиркомам, которые находятся в регионах.

Цепкало также отметил, что 150 тысяч подписей у него уже проверены.

Напомним, что действующий президент Александр Лукашенко собрал на данный момент 1,5 миллиона подписей. Экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико удалось собрать 368 тысяч подписей. Светлане Тихановской также удалось собрать необходимое число подписей - 100 тысяч. У Андрея Дмитриева тоже уже собрано 100 тысяч подписей.

Сбор подписей за альтернативных кандидатов завершается в пятницу, 19 июня.

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