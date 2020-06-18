В Бобруйске из окна собственной квартиры выпала глава районного Совета депутатов. Фото: newsbel.by

Женщина находится в больнице в тяжелом состоянии

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Как сообщает портал tut.by, в Бобруйске из окна собственной квартиры выпала глава районного Совета депутатов Людмила Кричко. Квартира женщины находится на 4-м этаже.

Женщина в больнице. Она в состоянии искусственной комы.

Как сообщили в отделе кадров, с понедельника, 15 июня, женщина находилась дома на больничном.

Сестра Людмилы отказалась что-либо комментировать.

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