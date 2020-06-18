В Бобруйске из окна собственной квартиры выпала глава районного Совета депутатов
Как сообщает портал tut.by, в Бобруйске из окна собственной квартиры выпала глава районного Совета депутатов Людмила Кричко. Квартира женщины находится на 4-м этаже.
Женщина в больнице. Она в состоянии искусственной комы.
Как сообщили в отделе кадров, с понедельника, 15 июня, женщина находилась дома на больничном.
Сестра Людмилы отказалась что-либо комментировать.
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