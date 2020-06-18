Мужчина в Берановичах при задержании укусил милиционера за ногу. Фото: minsknews.by

Ему грозит условный срок и 120 часов общественных работ

Изменить размер текста: A A

Как сообщает портал Intex-press.by, в Барановичах 27-летний мужчина укусил милиционера за ногу при задержании.

«Мужчина нарушал общественный порядок. Именно это привлекло внимание сотрудников милиции. Когда они попробовали задержать мужчину, то тот одного из милиционеров укусил за ногу», - рассказала помощник Барановичского межрайонного прокурора Юлия Акулич.

Суд вынес приговор, в котором мерой наказания выбрали условный срок на год и 120 часов общественных работ.

Ранее 27-летний мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Опубликовано видео задержания криминалитета в Орше: он называл себя смотрящим за городом и якобы помогал отмазаться от армии.

Неоднократно судимого 36-летнего «авторитета» задержали по подозрению в мошенничестве. (подробности)

В Минске директор фирмы ритуальных услуг обвиняется в мошенничестве на 60 тысяч рублей.

С июля 2014 года по сентябрь 2018 года женщина завладела деньгами 22 человек и двух юридических лиц. (подробности)