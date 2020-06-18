2020-06-18T09:30:50+03:00
Общество
КП Беларусь

В Барановичах 27-летний мужчина укусил милиционера за ногу при задержании

Ему грозит условный срок и 120 часов общественных работ
ИННА КОРСАК
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Мужчина в Берановичах при задержании укусил милиционера за ногу. Фото: minsknews.byМужчина в Берановичах при задержании укусил милиционера за ногу. Фото: minsknews.by
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Как сообщает портал Intex-press.by, в Барановичах 27-летний мужчина укусил милиционера за ногу при задержании.

«Мужчина нарушал общественный порядок. Именно это привлекло внимание сотрудников милиции. Когда они попробовали задержать мужчину, то тот одного из милиционеров укусил за ногу», - рассказала помощник Барановичского межрайонного прокурора Юлия Акулич.

Суд вынес приговор, в котором мерой наказания выбрали условный срок на год и 120 часов общественных работ.

Ранее 27-летний мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

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