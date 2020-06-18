2020-06-18T09:39:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Санстанция призывает закрыть производство symbаl.by из-за «причинения вреда жизни и здоровью населения»

В среду, 17 июня, в производственный цех магазина пришли сотрудники милиции и представили Центра гигиены и эпидемиологии
ИННА КОРСАК
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Санэпидемстанция требует закрыть магазин symbal.by из-за многочисленных выявленных нарушений. Фото: symbal.byСанэпидемстанция требует закрыть магазин symbal.by из-за многочисленных выявленных нарушений. Фото: symbal.by
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На официальном сайте магазина symbal.by сообщили, что санстанция призывает закрыть магазин symbаl.by из-за «причинения вреда жизни и здоровью населения».

В среду, 17 июня, в производственный цех магазина пришли сотрудники милиции и представили Центра гигиены и эпидемиологии. По итогам проверки, руководству магазина предложили закрыться с 18 июня, чтобы устранить имеющиеся нарушения.

В документе указано, что деятельность магазина «создает угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде».

Напомним, что в понедельник, 15 июня, в магазин пришли с проверкой сотрудники налоговой инспекции вместе с представителем отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

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Об этом сообщили 14 июня в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1». (подробности)

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