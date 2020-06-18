Виктору Бабарико удалось собрать уже 368 тысяч подписей
На официальном сайте Виктора Бабарико сообщили, что потенциальному кандидату на данный момент удалось собрать уже 368 тысяч подписей.
В избирком пока было подано только 168 тысяч. Число проверенных подписей - 339 тысяч.
Напомним, что экс-главе ПВТ Валерию Цепкало удалось собрать 200 тысяч подписей, но он не уверен, что успеет все подписи передать в избирком. За действующего президента страны Александра Лукашенко собрали 1,5 миллиона подписей. За Светлану Тихановскую удалось собрать 100 тысяч подписей. За Андрея Дмитриева также собрали 100 тысяч, которые необходимы для регистрации.
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