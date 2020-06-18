Перед приездом в Брест Лукашенко пресс-секретаря Тихановской блогера Кабанова посадили на 15 суток

Его судили за ролик «На чем держится власть Лукашенко», опубликованный еще в мае

Изменить размер текста: A A

Задержанного по дороге из поликлиники жителя Березы, блогера Александра Кабанова, судили 17 июня и признали виновным в нарушении порядка организации массовых мероприятий. Суд Брестского района посадил блогера на 15 суток. По словам правозащитника Владимира Величкина, в суде вводили в заблуждение о времени рассмотрения дела, поэтому изначально адвокат не смог участвовать в процессе, и по ходатайству Кабанова рассмотрение дела перенесли, блогера посадили в изолятор.

В итоге выяснилось, что Кабанова судили за ролик, опубликованный еще в мае: в видео «На чем держится власть Лукашенко» блогер рассказал о задержаниях активистов и призвал в знак протеста выходить на площадь в своих городах и кормить голубей, сообщает БелаПАН.

Правозащитник связывает арест Кабанова с готовящимся визитом в Брест Александра Лукашенко:

- Не исключаю, что задержания активистов продолжатся, чтобы они не «испортили» красивой картинки.

Кабанов является участником команды потенциального кандидата в президенты Светланы Тихановской и исполняет роль ее пресс-секретаря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Счет избирательного фонда Виктора Бабарико арестован.

Как сообщают в штабе, сейчас на счете находится более 100 тысяч рублей. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»