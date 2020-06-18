Вырвали из рук поводок: в Пинском районе украли хаски

Злоумышленники погрузили собаку в авто, но их нашли и задержали

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Дерзкий грабеж произошел на днях в Пинском районе. В деревне Осница двое мужчин открыто похитили собаку породы хаски у 18-летней девушки прямо возле дома.

- Вырвали из рук поводок и погрузили собаку в автомобиль, - рассказали в Следственном комитете.

Хозяйка хаски обратилась к правоохранителям, которые оперативно нашли и задержали злоумышленников. Ими оказались 25-летний и 49-летний мужчины. Выяснилось, что оба подозреваемых уже судимые. А сейчас их ждет новый суд: возбуждено уголовное дело за «грабеж, совершенный группой лиц». Мужчин могут наказать лишением свободы.

А собачку благополучно изъяли у грабителей и вернули хозяйке.