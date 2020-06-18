Виктор Бабарико вместе с сыном поехали сдавать подписи и перестали выходить на связь. Предположительно, они в ДФР

Виктор Бабарико вместе с сыном поехали сдавать подписи и перестали выходить на связь. Фото: tut.by

По неофициальной информации, они в Департаменте финансовых расследований по делу Белгазпромбанка

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В официальном Телеграм-канале Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании сообщили, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард 18 июня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК.

Их вызвали в департамент для дачи показаний по делу, которое было заведено на сотрудников Белгазпромбанка. На данный момент они дают показания.

Ранее сообщалось, что Виктор вместе с сыном поехали сдавать часть подписей и перестали выходить на связь.

Напомним, что 11 июня, в офисах банка прошли обыски. В Комитете госконтроля сообщили, что сотрудники выявили убедительные доказательства противоправной деятельности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сообщила, что по делу Белгазпромбанка задержаны 15 человек. Также к делу были приобщены картины из корпоративной коллекции банка, стоимость которых составляет более 20 миллионов долларов.

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