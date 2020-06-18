За Лукашенко - 365 тысяч, за Бабарико - 150 тысяч. Ермошина рассказала, как сдают подписи

Тихановская вынуждена ездить по всей Беларуси, а в поддержку Дмитриева сдали пока всего 62 подписи

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Кто сколько уже сдал подписей в комиссии, рассказала в своем видеовыступлении 18 июня председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина. Напомним, до конца дня 19 июня, пятницы, собранные подписи должны быть переданы в избиркомы. После этого принимать их уже не будут. С понедельника комиссии начнут проверять данные избирателей, поставивших свои подписи, затем ЦИК будет решать, кого из претендентов можно зарегистрировать кандидатом в президенты.

По словам главы ЦИК, по данным на 17 июня, больше всего пока сдали подписей за Александра Лукашенко, который выдвигается на шестой срок, - около 365 тысяч. В поддержку Виктора Бабарико сдано примерно 150 тыс. подписей. За Светлану Тихановскую и Валерия Цепкало в комиссии передали уже по 43 тыс. подписей. Команда Сергея Черечня передала около 10 тыс. подписей, члены инициативной группы Анны Конопацкой сдали несколько сотен подписей, Андрея Дмитриева - 62 подписи.

Ермошина отметила, что те, кто хочет отозвать свои подписи, могут позвонить в избиркомы по месту жительства.

Напомним, Тихановская сейчас вынуждена лично объезжать многие регионы Беларуси, чтобы сдать подписи в свою поддержку. Известно, что несколько тысяч подписей пропали - они были у членов инициативной группы, которых задержали и посадили в СИЗО.

А Виктор Бабарико вместе с сыном поехали сдавать подписи и перестали выходить на связь >

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