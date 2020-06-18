2020-06-18T12:07:54+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске нашли клиента, которому выдали лишние 8100 белорусских рублей при обмене валюты

В банк позвонила девушка и предоставила информацию о молодых людях
ИННА КОРСАК
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В Витебске через неделю нашли клиента, которому в банке выдали лишние 8100 белорусских рублей при обмене валюты. Фото: vkurier.byВ Витебске через неделю нашли клиента, которому в банке выдали лишние 8100 белорусских рублей при обмене валюты. Фото: vkurier.by
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На официальном сайте банка сообщили, что в Витебске нашли клиента, которому по ошибке выдали лишние 8100 тысяч белорусских рублей.

Ровно через неделю с банком связалась девушка и предоставила информацию о молодых людях, которые были изображены на фотографиях. Именно эта информация и помогла узнать молодых людей и клиента, которому выдали лишние деньги.

К слову, клиент на данный момент вернул банку всю сумму.

В банке выражают благодарность девушке, которая оказала помощь. Также ей пообещали денежное вознаграждение в размере тысячи белорусских рублей.

Напомним, что во вторник, 9 июня, в банк пришла женщина, чтобы обменять деньги. Кассир по ошибке ей выдала 8100 белорусских рублей. Женщина забрала всю сумму и ушла из банка. Сотрудники банка обратились в СМИ для помощи.

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