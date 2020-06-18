В Витебске нашли клиента, которому выдали лишние 8100 белорусских рублей при обмене валюты
На официальном сайте банка сообщили, что в Витебске нашли клиента, которому по ошибке выдали лишние 8100 тысяч белорусских рублей.
Ровно через неделю с банком связалась девушка и предоставила информацию о молодых людях, которые были изображены на фотографиях. Именно эта информация и помогла узнать молодых людей и клиента, которому выдали лишние деньги.
К слову, клиент на данный момент вернул банку всю сумму.
В банке выражают благодарность девушке, которая оказала помощь. Также ей пообещали денежное вознаграждение в размере тысячи белорусских рублей.
Напомним, что во вторник, 9 июня, в банк пришла женщина, чтобы обменять деньги. Кассир по ошибке ей выдала 8100 белорусских рублей. Женщина забрала всю сумму и ушла из банка. Сотрудники банка обратились в СМИ для помощи.
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