Могилевской больнице №1 передали медицинскую технику на 100 000 рублей

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В преддверии Дня медицинских работников торговая сеть «Евроопт» оказала спонсорскую помощь УЗ «Могилевская больница №1», передав медицинскую технику стоимостью 100 000 рублей. Сертификат на технику сегодня председатель Совета директоров Александр Литвин и генеральный директор торговой сети Андрей Зубков вручили начальнику Главного управления по здравоохранению Могилевского областного исполнительного комитета Александру Старовойтову.

Кстати, все оборудование - белорусского производства, сделано на РУП «Медтехноцентр».

- Понятие «гражданская позиция», как бы ни пытались его дезавуировать, никто не отменял. У нашей компании, которая является крупнейшим в стране работодателем, эта позиция есть, и она вполне определенная: мы считаем своим долгом помочь столь важной социальной сфере, как здравоохранение. Тем более в такие непростые времена. Мы работаем во всех уголках страны, и наши покупатели - это люди Беларуси. Разных возрастов, пола, достатка, образования. Мы разные, но здоровье - важнейшая ценность для всех. Именно поэтому наша компания приняла решение помочь с покупкой необходимого оборудования. Получилось даже символически - передача сертификата состоялась в канун Дня медицинских работников! - отметил генеральный директор торговой сети «Евроопт» Андрей Зубков.

Как подчеркнул начальник Главного управления по здравоохранению Могилевского областного исполнительного комитета Александр Старовойтов, взаимодействие бизнеса и государства необходимо для построения модели, эффективной для интересов всех граждан. По его словам, в этом году в больнице за счет бюджета произведен ремонт двух кардиологических отделений, ведется ремонт ортопедического отделения, которое оснащается новым оборудованием, закупаются современные препараты.

- Переданное больнице оборудование - это достаточно серьезное подспорье для наблюдения состояния больных и немедленной реакции на какое-либо его изменение в сторону ухудшения. Поэтому, конечно, мы за такое сотрудничество! - отметил Александр Старовойтов.

Главный врач Могилевской больницы №1 Виктор Клочков подчеркнул, что переданная современная диагностическая и следящая аппаратура необходима для наблюдения за пациентами с самыми различными патологиями, в том числе после проведения сложных операций.

По словам Андрея Зубкова, покупка именно такого медицинского оборудования не была случайным решением.

- Мы прекрасно видим, сколько средств направляет государство в сферу здравоохранения, сколько всего было сделано в медицинском обслуживании населения за прошедшие годы. Поэтому мы проконсультировались у специалистов, чтобы наша помощь оказалась максимально эффективной. Услышать от самих медиков, что переданное оборудование очень важно для сохранения здоровья людей, - лучшая награда для нашей компании! - убежден руководитель сети «Евроопт».