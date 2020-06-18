У Нурсалтана Назарбаева диагностировали коронавирус

Болезнь протекает в легкой форме, он cамоизолировался и перешел на удаленку

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О том, что у первого президента Казахстана выявлен COVID-19, в четверг, 18 июня, сообщила его канцелярия на официальном сайте.

Сообщается, что последний тест, сделанный экс-президенту, диагностировал у него коронавирусную инфекцию.

- Повода для беспокойства нет. В настоящее время Нурсултан Назарбаев находится на самоизоляции. Первый президент продолжает работать дистанционно, - уточнили в пресс-службе лидера Казахстана.

О протекании коронавируса у 79-летнего политика пресс-служба будет информировать отдельно.

К слову, по актуальной информации ресурса worldometers.info, аккумулирующего статистику ВОЗ, за все время пандемии в Казахстане коронавирусом заразились 15 тысяч 877 человек. Число новых случаев за последние сутки - 335. Скончались 97 инфицированных. Заболеваемость на миллион населения составляет 846 человек.

Напомним, в Казахстане вводили режим ЧС в период с 16 марта по 11 мая. В июне 2020 года карантин сохраняется уже только в некоторых регионах страны.

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